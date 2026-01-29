Marigliano furto nella cabina ferroviaria | stop alla linea Cancello-Sarno e incendio

Un furto di materiale elettrico nella cabina ferroviaria di Marigliano ha causato un grosso disagio ai pendolari. La linea Cancello-Sarno è stata sospesa, e un incendio si è sviluppato, probabilmente a causa di un cortocircuito. I treni sono stati dirottati o sospesi, creando confusione tra chi doveva viaggiare. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi sia stato e cosa abbia provocato il rogo.

Furto e gravi disagi alla circolazione ferroviaria a Marigliano, in provincia di Napoli. Ignoti hanno sottratto materiale elettrico da una cabina di comando delle Ferrovie dello Stato, provocando l’interruzione della tratta Cancello-Sarno e un incendio causato, con ogni probabilità, da un cortocircuito. L’episodio si è verificato a Marigliano, lungo via del Carmine, al chilometro 6+244, all’interno della postazione di controllo dei passaggi a livello. I malviventi hanno asportato materiale elettrico dalla cabina utilizzata per la gestione del traffico ferroviario. Il furto non ha causato soltanto il blocco della circolazione sulla linea Cancello-Sarno, ma ha anche innescato un incendio dei circuiti elettrici. 🔗 Leggi su 2anews.it

