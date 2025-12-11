Furto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze – Roma

Il 11 dicembre 2025, sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, si è verificato un furto di rame che ha causato disagi alla circolazione. I Carabinieri di Arezzo hanno immediatamente avviato le indagini, portando all’arresto di tre cittadini rumeni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Arezzo, 11 dicebre 2025 – : i Carabinieri di Arezzo eseguono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 rumeni. I Carabinieri di Arezzo, coadiuvati in fase esecutiva dai militari di Napoli e Treviso, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di 4 indagati, ritenuti responsabili di furto continuato in concorso, pluriaggravato dalla violenza sulle cose, dall'aver agito in numero superiore a tre persone, dall'aver prodotto un danno patrimoniale di rilevante entità e dall'aver sottratto materiale destinato a garantire la corretta erogazione di servizi di trasporto.

