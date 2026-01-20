Ardea incendio nella notte in viale Nuova Florida | fiamme davanti al cancello di un’abitazione

Nella notte del 20 gennaio 2025, viale Nuova Florida ad Ardea è stato teatro di un incendio davanti al cancello di un’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le fiamme, che sono state appiccate davanti alla casa di un giovane termoidraulico. La vicenda sta ora sotto indagine per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Ardea, 20 gennaio 2025 – Paura nella notte fonda in viale Nuova Florida, dove un incendio è stato appiccato davanti al cancello dell'abitazione di un giovane termoidraulico. Le fiamme hanno interessato la parte bassa della lamiera del cancello, creando panico tra le persone che dormivano all'interno della casa. Secondo quanto ricostruito, ignoti avrebbero sparso benzina davanti all'ingresso dell'abitazione, lasciando che il liquido raggiungesse quasi l'autovettura parcheggiata all'interno. A differenza di quanto accaduto poco più di un anno fa, quando la stessa auto venne incendiata direttamente, questa volta il veicolo non ha preso fuoco.

