Mariah Carey apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | la cerimonia il 6 febbraio a San Siro

Mariah Carey sarà la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che sottolinea come la star americana, celebre per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, «incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi». La presenza della cantante rappresenta secondo la Fondazione «un’ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi». Open.online

