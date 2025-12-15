Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina | è la prima star internazionale attesa a San Siro
Mariah Carey sarà la star internazionale che aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, salendo sul palco dello stadio San Siro di Milano il 6 febbraio. La sua partecipazione segna il debutto delle grandi star attese per l’evento, dando il via alle celebrazioni di questa prestigiosa manifestazione sportiva.
