Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina | è la prima star internazionale attesa a San Siro

Mariah Carey sarà la star internazionale che aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, salendo sul palco dello stadio San Siro di Milano il 6 febbraio. La sua partecipazione segna il debutto delle grandi star attese per l’evento, dando il via alle celebrazioni di questa prestigiosa manifestazione sportiva.

Mariah Carey è la prima grande ospite della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026 che si terrà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.  Ad annunciarlo è stata la Fondazione secondo cui la star "incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso. Today.it

