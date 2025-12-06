M entre nella nostra fetta di mondo sbocciavano Michelangelo, Ariosto e Machiavelli, francesi e spagnoli si spartivano il Bel paese e la Riforma protestante scuoteva le fondamenta della Chiesa, a Oriente i Moghul, discendenti di Tamerlano e Gengis Khan, musulmani, partivano alla conquista dell’India. Tra loro spicca Jalaluddin: cresciuto per diventare un reggente spregiudicato e crudele, abbraccerà invece la via della diplomazia e della tolleranza. Anche grazie a una moglie straniera, Jodhaa. In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva X Leggi anche › I viaggi di iO Donna: Capodanno in India tra templi, spezie e lagune Jodhaa è una principessa di mondo, figlia del Maharaja di Amer: conosce le arti, le discipline marziali, è intelligente e devota. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli imperatori indiani Akbar e Jodhaa hanno creato insieme un pezzo di storia. Semplicemente rispettando la storia e la cultura altrui