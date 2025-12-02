Nella zona del ponte di viale d’Annunzio sul Marano partiranno a gennaio i veri e propri lavori di rifacimento dell’infrastruttura. Al termine dello spostamento di tutti i sottoservizi, si procederà con la demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo ponte moderno e sicuro. È arrivato il parere positivo della conferenza dei servizi, e adesso l’iter amministrativo potrà procedere spedito verso l’approvazione del progetto esecutivo, "l’ultimo passaggio necessario per poter avviare la fase operativa del cantiere", sottolineano gli uffici tecnici comunali. Il via libera di tutti i pareri in sede di conferenza dei servizi è giunto al termine di un percorso che ha coinvolto i diversi enti alla tutela ambientale, paesaggistica, idraulica, di sicurezza e alla gestione delle reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Approvato il progetto del ponte sul Marano. In gennaio partono i lavori per la demolizione