Via Filzi marciapiede crollato sarà ripristinato dal Comune

13 dic 2025

Il marciapiede di via Fabio Filzi, crollato ormai quasi un anno fa, sarà rimesso a posto dal Comune. È la decisione contenuta nella determina pubblicata dal settore Manutenzioni dell’ente di piazza del Popolo, atto teso all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, esecuzione e direzione. Latinatoday.it

