Via Filzi marciapiede crollato sarà ripristinato dal Comune

Il marciapiede di via Fabio Filzi, crollato quasi un anno fa, sarà ripristinato dal Comune. La decisione è stata ufficializzata attraverso una determina del settore Manutenzioni, che ha avviato le procedure per affidare i servizi tecnici di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.

Il marciapiede di via Fabio Filzi, crollato ormai quasi un anno fa, sarà rimesso a posto dal Comune. È la decisione contenuta nella determina pubblicata dal settore Manutenzioni dell’ente di piazza del Popolo, atto teso all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, esecuzione e direzione. Latinatoday.it ?????????????? ?????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????????? ???????????????????? Sono ripresi lato strada su viale Bustichini, all'altezza dell'intersezione con via Bernini, i lavori di Acque: per adesso le lavorazioni hanno riguardato il marciapiede, poi da lunedì 15 - facebook.com facebook

Via Friuli, Tavernola: marciapiede dissestato davanti alla scuola, cade un bambino

Video Via Friuli, Tavernola: marciapiede dissestato davanti alla scuola, cade un bambino Video Via Friuli, Tavernola: marciapiede dissestato davanti alla scuola, cade un bambino