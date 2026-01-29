Marchisio | Napoli in emergenza l’eliminazione nasce da lontano Vergara va protetto

Claudio Marchisio commenta l’eliminazione del Napoli dalla Champions e sottolinea come la squadra sia in difficoltà da tempo. L’ex centrocampista invita a proteggere Vergara, uno dei giovani, e loda il lavoro di Conte. Marchisio dice che i problemi del Napoli sono iniziati prima e che bisogna avere pazienza con i più giovani, dando loro il tempo di crescere.

"> L’ex centrocampista analizza l’uscita dalla Champions, elogia Conte e invita alla cautela sui giovani: «Diamogli tempo». Sulla Serie A: «Inter la più forte, la vera corsa è per la Champions». L’eliminazione del Napoli dalla Champions League continua a far discutere e tra le voci più autorevoli c’è quella di Claudio Marchisio, ex calciatore e oggi talent di Prime Video, intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Un’analisi lucida, senza sconti, che inquadra il momento azzurro andando oltre il singolo risultato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marchisio: «Napoli in emergenza, l’eliminazione nasce da lontano. Vergara va protetto» Approfondimenti su Napoli Emergenza Napoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità» Dopo l’eliminazione in Champions, Di Lorenzo non si dà per vinta. Napoli, Vergara tra emozione e amarezza: «Segnare al Maradona è stato speciale, ma l’eliminazione fa male» Napoli vive una notte di emozioni contrastanti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Emergenza Argomenti discussi: Marchisio: Il Napoli non deve pensare a stasera o a Copenhagen, nel secondo tempo ho visto fare una cosa...; Marchisio: Il Napoli non è stato eliminato né stasera né a Copenaghen, ma con PSV e Benfica; Marchisio: Il Napoli si è giocato la qualificazione in Champions con Benfica e Psv, non si possono fare quelle prestazioni; Marchisio: Nè Chelsea nè Copenhagen, Napoli fuori dalla Champions per altri errori. Marchisio: «Napoli in emergenza, l’eliminazione nasce da lontano. Vergara va protetto»L’ex centrocampista analizza l’uscita dalla Champions, elogia Conte e invita alla cautela sui giovani: «Diamogli tempo». Sulla Serie A: «Inter la più forte, la vera corsa è per la Champions». L’elimin ... napolipiu.com Marchisio: Il Napoli non è stato eliminato né stasera né a Copenaghen, ecco quandoClaudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, dopo la sconfitta del Napoli contro il Chelsea è intervenuto al microfono di Prime Video: Il Napoli non si può legare ... tuttonapoli.net Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, prima del match di Champions League tra il Napoli ed il Chelsea. Queste le sue parole. "Il Napoli non dovrà fare calcoli ed [.....] - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.