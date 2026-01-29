Marchisio | Napoli in emergenza l’eliminazione nasce da lontano Vergara va protetto

Da napolipiu.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Marchisio commenta l’eliminazione del Napoli dalla Champions e sottolinea come la squadra sia in difficoltà da tempo. L’ex centrocampista invita a proteggere Vergara, uno dei giovani, e loda il lavoro di Conte. Marchisio dice che i problemi del Napoli sono iniziati prima e che bisogna avere pazienza con i più giovani, dando loro il tempo di crescere.

"> L’ex centrocampista analizza l’uscita dalla Champions, elogia Conte e invita alla cautela sui giovani: «Diamogli tempo». Sulla Serie A: «Inter la più forte, la vera corsa è per la Champions». L’eliminazione del Napoli dalla Champions League continua a far discutere e tra le voci più autorevoli c’è quella di Claudio Marchisio, ex calciatore e oggi talent di Prime Video, intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Un’analisi lucida, senza sconti, che inquadra il momento azzurro andando oltre il singolo risultato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

