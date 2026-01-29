Dopo l’eliminazione in Champions, Di Lorenzo non si dà per vinta.

"> L’eliminazione dalla Champions League brucia, ma lascia anche la sensazione di una squadra che non si è arresa fino all’ultimo. Dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, a metterci la faccia è stato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Prime Video. «I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato, e questo lo sappiamo bene», ha esordito il capitano azzurro. «Ci tenevamo tantissimo a vincere perché significava playoff. Dispiace, ma sono convinto che la Champions non l’abbiamo persa stasera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità»

Approfondimenti su Napoli Champions

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Di Lorenzo non si nasconde e ammette gli errori commessi.

Dopo il successo di Napoli contro il Milan in Supercoppa Italiana, Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo: Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima; Napoli-Chelsea, Di Lorenzo: Oggi grande prova, ma percorso in Champions non ottimale; Napoli, Di Lorenzo dopo Copenaghen: Rientrati come se fossimo 5-0; Di Lorenzo: Champions non persa staresa,troppe partite sbagliate.

Napoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità»L’eliminazione dalla Champions League brucia, ma lascia anche la sensazione di una squadra che non si è arresa fino all’ultimo. Dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, a metterci la faccia è ... napolipiu.com

Napoli, Di Lorenzo: Dispiaciuti per il ko, ma la qualificazione non l'abbiamo persa staseraGiovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, analizza così ai microfoni di Prime Video l'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta. tuttomercatoweb.com

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Prime Video l'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta in casa col Chelsea: "I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato. Ma questo lo sappiamo. Ci tenevamo a v - facebook.com facebook

Napoli XI: Meret, Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund. Chelsea XI: Sanchez, Gusto, James, Fofana, Cucurella, Caicedo, Santos, Estevao, Enzo, Neto, Joao Pedro. #UCL x.com