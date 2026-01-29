Napoli Di Lorenzo dopo l’eliminazione | La Champions non l’abbiamo persa stasera Vergara ha qualità

Da napolipiu.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione in Champions, Di Lorenzo non si dà per vinta.

"> L’eliminazione dalla Champions League brucia, ma lascia anche la sensazione di una squadra che non si è arresa fino all’ultimo. Dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, a metterci la faccia è stato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Prime Video. «I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato, e questo lo sappiamo bene», ha esordito il capitano azzurro. «Ci tenevamo tantissimo a vincere perché significava playoff. Dispiace, ma sono convinto che la Champions non l’abbiamo persa stasera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli di lorenzo dopo l8217eliminazione la champions non l8217abbiamo persa stasera vergara ha qualit224

© Napolipiu.com - Napoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità»

Approfondimenti su Napoli Champions

Di Lorenzo: «Dispiace ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite»

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Di Lorenzo non si nasconde e ammette gli errori commessi.

Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”

Dopo il successo di Napoli contro il Milan in Supercoppa Italiana, Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo: Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima; Napoli-Chelsea, Di Lorenzo: Oggi grande prova, ma percorso in Champions non ottimale; Napoli, Di Lorenzo dopo Copenaghen: Rientrati come se fossimo 5-0; Di Lorenzo: Champions non persa staresa,troppe partite sbagliate.

napoli di lorenzo dopoNapoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità»L’eliminazione dalla Champions League brucia, ma lascia anche la sensazione di una squadra che non si è arresa fino all’ultimo. Dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, a metterci la faccia è ... napolipiu.com

napoli di lorenzo dopoNapoli, Di Lorenzo: Dispiaciuti per il ko, ma la qualificazione non l'abbiamo persa staseraGiovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, analizza così ai microfoni di Prime Video l'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.