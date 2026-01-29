Marc Anthony ex di Jennifer Lopez papà per l’ottava volta | in arrivo il secondo figlio con Nadia Ferreira

Marc Anthony diventa di nuovo papà. L’ex di Jennifer Lopez e la modella Nadia Ferreira aspettano il loro secondo figlio insieme. La notizia è stata annunciata con entusiasmo, mentre il cantante si prepara ad accogliere un altro bambino nella famiglia già numerosa.

Marc Anthony allarga ancora la famiglia: il cantante diventerà papà per l’ottava volta e annuncia con Nadia Ferreira l’arrivo del secondo figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le ex mogli di celebrità come Jennifer Lopez e Jennifer Garner evitano di essere fotografate insieme ai loro ex mariti.

Argomenti discussi: Marc Anthony, l'ex di Jennifer Lopez diventerà papà per l'ottava volta: Che dono meraviglioso ci fa la vita, Dio è grande; Marc Anthony e Nadia Ferreira brindano a tre anni di matrimonio con alcune novità sul bambino; Chi è Marc Anthony? La sua carriera, le ex famose e lo stretto legame con la famiglia Beckham; Marc Anthony si fidanza di nuovo.

Chi è Marc Anthony? La sua carriera, le ex famose e lo stretto legame con la famiglia BeckhamMarc Anthony ha avuto numerose relazioni di alto profilo, tra cui quella con Jennifer Lopez e, non con una ma con ben due reginette di bellezza. Marc ha avuto due figli con la sua prima compagna, ... cosmopolitan.com

«Che dono meraviglioso ci fa la vita. Dio è grande. Marquito sta per diventare fratello maggiore. »