Fabio Fulco papà bis è nato il secondo figlio con Veronica Papa | Il nostro principe amore immenso

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta. Il secondogenito è nato lunedì 10 novembre. La coppia ha dato il lieto annuncio sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

