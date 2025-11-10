Fabio Fulco papà bis è nato il secondo figlio con Veronica Papa | Il nostro principe amore immenso

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta. Il secondogenito è nato lunedì 10 novembre. La coppia ha dato il lieto annuncio sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

04/11/25 #OspedalePescara grazie a #FabioFulco, ha donato una nuova poltrona relax al #CentroNascita dell'Ospedale Civile "Santo Spirito" #AslPescara. Fulco, attore e regista, e la moglie Veronica Papa, sono da anni vicini ai Progett - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fulco sarà papà bis: la compagna Veronica Papa è incinta/ L’annuncio: “La vita ci ha sorriso ancora” - Fabio Fulco sarà presto papà bis: la compagna Veronica Papa è incinta del loro secondo bebè, il tenero annuncio condiviso su Instagram Fabio Fulco presto papà bis: la compagna Veronica Papa è incinta ... Si legge su ilsussidiario.net

Fabio Fulco presto papà bis, la moglie Veronica Papa è incinta: “La vita ci ha sorriso ancora” - Con un post pubblicato su Instagram, l'attore ha annunciato che presto accoglierà in famiglia la seconda figlia con la moglie Veronica Papa, dopo ... Segnala fanpage.it

Fabio Fulco:”Sono caduto in depressione più volte”/ “Hanno sempre ostacolato la mia carriera” - L'attore Fabio Fulco si è raccontato a Generazione Z, parlando della sua difficile e tormentata scalata verso il successo e del sogno di avere una famiglia Il famosissimo ed amatissimo attore Fabio ... Lo riporta ilsussidiario.net