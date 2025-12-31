Selezione per 10 dirigenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito | domande dal 14 gennaio al 13 febbraio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una selezione interna per 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia. La procedura, aperta dal 14 gennaio al 13 febbraio, riguarda dipendenti qualificati interessati a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’istituzione. Questo processo mira a individuare figure competenti e preparate per contribuire efficacemente alle attività del ministero.
È stata avviata una procedura comparativa interna per l’attribuzione di 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia, all’interno dell’organico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La selezione è regolata dall’articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-20267, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio
Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-2027, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026
Concorso INAIL Dirigenti Amministrativi 2026: 10 posti per laureati; Concorsi Pubblici Gennaio 2026 per oltre 10mila assunzioni: elenco dei Bandi con tutte le scadenze; Concorso Ripam Unico Assistenti Diplomati 2026: bando da 3997 posti in diverse amministrazioni; Concorsi Marche 2025 - Bandi pubblici nella regione.
Chiuse le selezioni, ecco i dieci nuovi dirigenti - Si sono concluse le procedure di selezione per le dieci figure dirigenziali a tempo determinato bandite a fine luglio e relative ai cluster amministrativo, culturale e ... ilrestodelcarlino.it
La selezione tecnici - dirigenti ha battuto di misura l’U19 nella partita natalizia di oggi pomeriggio. A decidere il bellissimo confronto è stata una rete del Direttore Vincenzo Giliberto, su assist del Presidente Simone Lo Nigro. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.