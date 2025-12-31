Selezione per 10 dirigenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito | domande dal 14 gennaio al 13 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una selezione interna per 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia. La procedura, aperta dal 14 gennaio al 13 febbraio, riguarda dipendenti qualificati interessati a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’istituzione. Questo processo mira a individuare figure competenti e preparate per contribuire efficacemente alle attività del ministero.

