Fece da scudo per proteggere fidanzata | morto Manuel Piazza il trentenne investito a Trapani

Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio. Aveva cercato di proteggere la fidanzata, mettendosi davanti all’auto che lo ha investito. L’incidente è avvenuto in via Ammiraglio Staiti, vicino alla statua di Garibaldi, e ancora si cerca di capire cosa abbia causato l’impatto.

È morto Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sabato sera in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, nei pressi della statua di Garibaldi. Il giovane era stato investito insieme alla fidanzata. I due erano stati a cena in un ristorante e si stavano dirigendo verso la loro auto. Trasportato inizialmente all’ospedale di Trapani, Manuel Piazza era stato successivamente trasferito d’urgenza a Palermo, dove è rimasto in coma per diversi giorni. Nelle ultime ore i medici ne hanno dichiarato il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Manuel Piazza, 35 anni, era ricoverato a Palermo dopo l’incidente avvenuto sabato scorso - facebook.com facebook