Auto li travolge Manuel protegge la fidanzata con il suo corpo | il 30enne è morto dopo giorni di coma
Manuel Piazza, 30 anni, ha perso la vita dopo aver protetto la fidanzata con il suo corpo. Sabato scorso, a Trapani, i due sono stati investiti da un’auto che li ha travolti, lasciando Manuel in coma per giorni. Alla fine, il giovane non ce l’ha fatta.
Manuel Piazza, 30 anni, ha protetto la fidanzata con il suo corpo quando, sabato scorso, un'auto ha travolto entrambi a Trapani. Dopo giorni di coma il giovane è morto in ospedale. La compagna è ricoverata ma non è in pericolo di vita, il messaggio sui social: "Sei stato il dono più prezioso".🔗 Leggi su Fanpage.it
Fece da scudo per proteggere fidanzata: morto Manuel Piazza, il trentenne investito a Trapani
Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio.
