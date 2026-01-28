Auto li travolge Manuel protegge la fidanzata con il suo corpo | il 30enne è morto dopo giorni di coma

Manuel Piazza, 30 anni, ha perso la vita dopo aver protetto la fidanzata con il suo corpo. Sabato scorso, a Trapani, i due sono stati investiti da un’auto che li ha travolti, lasciando Manuel in coma per giorni. Alla fine, il giovane non ce l’ha fatta.

La compagna è ricoverata ma non è in pericolo di vita, il messaggio sui social: "Sei stato il dono più prezioso".

Approfondimenti su Manuel Piazza

Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio.

Elsa Rubino, giovane residente a Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni.

Ultime notizie su Manuel Piazza

