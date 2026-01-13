Trecento studenti del Mattei a lezione di manovre salvavita
Il 16 gennaio, l’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda ospiterà una sessione di formazione sulle manovre salvavita, coinvolgendo circa 300 studenti. A partire dalle 8 del mattino, l’edificio si trasformerà in un centro di addestramento, offrendo agli studenti le competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza. Un’occasione importante per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione tra i giovani.
Il prossimo 16 gennaio a partire dalle ore 8 l’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda si trasformerà in un grande centro di addestramento alle manovre Salvavita. Oltre 300 studenti parteciperanno a una sessione intensiva di formazione sulla rianimazione cardio-polmonare e disostruzione pediatriche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
