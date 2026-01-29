Maltempo sulla Tuscia | frana a Corchiano grandine a Marta e su Cassia nord La situazione comune per comune

La Tuscia si sveglia sotto una pioggia battente e con il cielo che non dà tregua. Questa mattina, il maltempo si è fatto sentire in modo deciso, con frane a Corchiano, grandine a Marta e problemi sulla Cassia nord. Le strade sono allagate e diversi passaggi sono interrotti, creando disagi per chi deve spostarsi. La situazione resta complicata e si aspettano ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Continua l'ondata di maltempo sulla Tuscia. Anche oggi, giovedì 29 gennaio, il territorio è alle prese con piogge intense, grandinate e smottamenti che stanno causando disagi alla viabilità.

