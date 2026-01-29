Maltempo | Renzi ' Musumeci incapace ministro perché raccomandato da Meloni'

Il confronto tra Matteo Renzi e Nello Musumeci si accende dopo le parole dell’ex premier, che accusa il ministro di essere stato scelto non per competenza ma per raccomandazione politica. Renzi non fa sconti e critica duramente la nomina di Musumeci, sostenendo che la sua presenza al ministero dell’Interno dipende più da favori politici che da capacità concrete. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con l’obiettivo di smascherare chi, secondo Renzi, ottiene incarichi importanti solo grazie a favori e raccomand

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissesto idrogeologico che avevamo fatto con Renzo Piano. Musumeci è un incapace ma è raccomandato da Giorgia Meloni, in nome dell'amichettismo. Il maltempo ha fatto male alla Sicilia, il malgoverno ha fatto ancora peggio". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il recente maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria ha sollevato riflessioni sulla ricostruzione delle aree colpite.

Oggi Giorgia Meloni si è recata in Sicilia, sorprendendo molti.

