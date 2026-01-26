Il recente maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria ha sollevato riflessioni sulla ricostruzione delle aree colpite. Secondo il ministro Musumeci, in molte zone non sarà più possibile ripristinare le condizioni precedenti. Questa presa di posizione si inserisce in un quadro più ampio di discussione sulla gestione delle emergenze e sulla sostenibilità delle ricostruzioni in territori soggetti a eventi climatici estremi.

"L'ho detto per Ischia, l’ho detto in Emilia-Romagna, l’ho detto per i campi Flegrei, lo dico anche in questa circostanza: non è più possibile ricostruire dov'era, com'era, almeno in alcune aree. La rete ferroviaria, per esempio della Sicilia Orientale o in parte della Calabria, lambiva la spiaggia, realizzata a due passi dal mare, il che significa che una forte mareggiata, con la quale dovremmo fare i conti perché è cambiato il clima, colpisce il sedime ferroviario e rimette a nudo il binario". Parole e soprattutto considerazioni di Nello Musumeci, che in attesa del Consiglio dei ministri che nel primo pomeriggio di oggi si riunirà a Palazzo Chigi per deliberare lo stato di emergenza, torna sulle criticità del territorio e sulla necessità di una nuova programmazione urbanistica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il maltempo che ha devastato Sicilia e Calabria, per il ministro Musumeci "non è più possibile ricostruire com'era"

