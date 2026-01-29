Maltempo Meloni | La prevenzione ha funzionato non piangiamo vittime

Il maltempo ha colpito ancora Catania, ma grazie agli sforzi della Protezione civile e ai piani di prevenzione, non ci sono state vittime. La premier Meloni ha ringraziato chi si è impegnato sul campo, sottolineando che l’attenzione preventiva ha fatto la differenza. Ora si pensa alla ricostruzione, mentre i cittadini tirano un sospiro di sollievo.

CATANIA – "Voglio ringraziare Fabio Ciciliano e la Protezione civile per un lavoro che è stato fatto, intanto di prevenzione, perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime". E' quanto ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto), nel corso della riunione avuta alla Capitaneria di porto di Catania.

Il commento di Tajani, condiviso anche da Meloni, esprime preoccupazione per le recenti immagini drammatiche.

A seguito dell'incendio avvenuto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, il bilancio delle vittime identificate è salito a 24.

