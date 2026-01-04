Crans-Montana salgono a 24 le vittime identificate Resta il mistero sulle uscite di sicurezza e l’antincendio che non ha funzionato

A seguito dell'incendio avvenuto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, il bilancio delle vittime identificate è salito a 24. Restano ancora da chiarire le circostanze relative alle uscite di sicurezza e al funzionamento dell’impianto antincendio, che non ha evitato la tragedia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza del locale e sulle misure di prevenzione adottate.

Sale a 24 il numero delle vittime identificate dall’ incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Nelle ultime ore, la polizia ha riconosciuto 16 nuovi corpi, portando il totale delle identificazioni a quota 24 su circa 40 persone morte nell’incendio. Tra le prime vittime italiane confermate ci sono tre giovani: Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, tutti teenager rispettivamente di Bologna, Milano e Genova. I primi due avevano 16 anni, il terzo quasi 17. Poco dopo è stata resa nota anche la morte di Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans Montana, le vittime identificate salgono a 24: ancora dispersi gli altri tre italiani Leggi anche: “Perché non ha funzionato l’antincendio”. Crans Montana, gravi indizi sulla sicurezza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Lutto nazionale il 9 gennaio per le vittime di Crans-Montana; Crans-Montana, identificate altre vittime: quattro sono svizzere, tre italiane. Crans-Montana: salgono a 24 le vittime identificate, indagati i gestori del locale - La Procura del Cantone Vallese ha iscritto nel registro degli indagati i due proprietari del locale, accusati di omicidio colposo. giornaledipuglia.com

Crans-Montana, salgono a 24 le vittime identificate. Resta il mistero sulle uscite di sicurezza e l’antincendio che non ha funzionato - Sale a 24 il numero delle vittime identificate dall’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans- open.online

Crans-Montana, identificate altre 16 vittime: nessun italiano tra i nuovi decessi confermati - Con le nuove identificazioni, salgono a 18 le vittime svizzere sulle 40 totali di cui si è accertata l'identità ... affaritaliani.it

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.