Il cordoglio di Meloni Tajani | Qualcosa non ha funzionato

Il commento di Tajani, condiviso anche da Meloni, esprime preoccupazione per le recenti immagini drammatiche. Riconoscendo che qualcosa non ha funzionato, i leader italiani sottolineano la necessità di analizzare con attenzione quanto accaduto, per comprendere le cause e valutare eventuali interventi. Un momento di riflessione che invita a un dialogo costruttivo e a un impegno condiviso per affrontare le criticità emerse.

" Qualcosa non ha funzionato ". Antonio Tajani non ha dubbi. "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L'inchiesta è in corso", ha detto il ministro degli Esteri arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. " L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile ", ha aggiunto Tajani. E ancora: "Per quanto riguarda l'inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l'obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

