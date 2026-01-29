Maltempo in Toscana ancora pioggia | scatta una nuova allerta meteo

La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia forte. Le previsioni segnalano un aumento delle precipitazioni da venerdì pomeriggio, soprattutto nelle zone centrali e costiere, comprese le isole dell’Arcipelago. Le piogge potrebbero diventare anche temporalesche, creando disagi e allerta tra i cittadini.

Il maltempo continua ad interessare la Toscana. Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco.ISCRIVITI AL.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Toscana Maltempo

La Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con piogge e temporali che interesseranno l’area dopo la mezzanotte di oggi e durante venerdì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Toscana Maltempo

Argomenti discussi: Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana; Maltempo in Toscana: piogge intense, fiumi sorvegliati speciali e disagi alla viabilità; Maltempo, allerta gialla in Toscana; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali.

Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessateIl provvedimento sarà valido per tutta la giornata di venerdì 30 gennaio e riguarda la parte centrale della regione, la costa e le isole dell’arcipelago ... lanazione.it

Maltempo in Toscana, ancora pioggia: scatta una nuova allerta meteoIl maltempo continua ad interessare la Toscana. Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le ... pisatoday.it

ULTIM'ORA - Maltempo in Toscana, maxi-frana blocca la Statale - facebook.com facebook

Maltempo, Giani 'in Toscana precipitazione intense'. Ombrone Pistoiese, Brana e Tora al 2/o livello #ANSA x.com