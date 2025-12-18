Ancora pioggia e temporali | scatta una nuova allerta meteo in Toscana
La Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con piogge e temporali che interesseranno l’area dopo la mezzanotte di oggi e durante venerdì. L’allerta meteo, valida per l’intero arco della regione, invita alla prudenza e alla massima attenzione per le condizioni atmosferiche avverse che potrebbero provocare disagi e criticità. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie.
Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi, giovedì, e nella giornata di domani, venerdì, forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Meteo Latina: “Pioggia e rischio rovesci o temporali”. C’è una nuova allerta
Leggi anche: Maltempo in Toscana: pioggia e temporali tra oggi e martedì 21. Scatta l’allerta gialla
Salutiamo l'anticiclone, da domani piogge e neve sui rilievi. Temporali al sud e Sardegna; Grande instabilità, le previsioni meteo fino a Natale; In arrivo piogge e temporali in Sardegna, scatta l’allerta meteo. Ecco dove – LA MAPPA; Maltempo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla.
Ancora pioggia e temporali: scatta una nuova allerta meteo in Toscana - Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e ... pisatoday.it
Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni - Allerta meteo della Protezione civile in Sicilia, Sardegna, su parte di Calabria, Tosca ... tg24.sky.it
Codice giallo per rischio idrogeologico tra il 15 e il 16 dicembre - Sassari Scatta il codice giallo per rischio idrogeologico in diverse zone della Sardegna tra la serata di oggi, 15 dicembre, e la prima parte di domani, 16 dicembre, a causa del previsto peggioramento ... lanuovasardegna.it
Nuova allerta meteo sul Lazio: attesi rovesci e temporali dal pomeriggio di oggi https://www.latinaquotidiano.it/nuova-allerta-meteo #meteo #protezionecivile #previsionideltempo #pioggia #temporali #centrofunzionaleregionale - facebook.com facebook
Pioggia, temporali, mareggiate e vento: allerta meteo in parte della Toscana x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.