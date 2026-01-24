Maltempo in Sicilia Schifani in Prefettura a Messina | verso lo stato di emergenza nazionale call con la premier

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha partecipato a una riunione con il governo e i rappresentanti delle regioni Calabria e Sardegna per discutere l’emergenza maltempo in Sicilia. Durante l'incontro, si è valutata la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e si sono accelerate le procedure di intervento. La situazione richiede un’azione coordinata e tempestiva per affrontare le conseguenze delle intense criticità atmosferiche.

Il confronto con il Governo e l'accelerazione delle procedure. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha annunciato, dalla Prefettura di Messina, di aver partecipato a una call istituzionale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e i presidenti delle Regioni Calabria e Sardegna, Roberto Occhiuto e Alessandra Todde, per fare il punto sull'emergenza maltempo. Durante l'incontro è emersa una forte volontà di accelerare l'iter: la Regione invierà già in serata la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, approvata dalla giunta regionale il giorno precedente.

