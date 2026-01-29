Maltempo | in Cdm informativa Musumeci su ciclone Harry e Niscemi

Il governo ha ascoltato oggi Nello Musumeci, che ha aggiornato i ministri sulla situazione a Niscemi e sulle conseguenze del ciclone Harry. Il maltempo ha colpito duramente la Sicilia, con danni e allagamenti che continuano a preoccupare le autorità. La Protezione civile sta monitorando la situazione, mentre si cercano soluzioni rapide per aiutare le zone più colpite.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha svolto una informativa in merito alla situazione del territorio del Comune di Niscemi e alle conseguenze del passaggio del ciclone Harry sui territori di Calabria, Sardegna e Sicilia. Si legge nella nota del Cdm. Sono in corso le attività di ripristino dei servizi essenziali e, nel comune di Niscemi, le attività tecniche di valutazione del rischio residuo connesso al movimento franoso, con un team di tecnici e con il supporto del “Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze”, il ricorso all'uso di droni e la richiesta all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dell'attivazione del servizio satellitare Cosmo-Skymed al fine di acquisire i dati necessari per valutare la velocità del movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

