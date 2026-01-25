Maltempo | il ciclone Harry devasta il Sud lunedì il Cdm per lo stato di emergenza

Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha interessato principalmente Sicilia, Calabria e Sardegna, si stanno valutando i danni causati dall’ondata di maltempo nel Sud Italia. Lunedì si terrà un Consiglio dei Ministri per decidere lo stato di emergenza e coordinare gli interventi necessari. Questo evento ha provocato ingenti disagi e richiede un'attenzione immediata alle misure di assistenza e ricostruzione.

AGI - Dopo il passaggio del  ciclone Harry  che ha devastato il  Sud Italia  colpendo in particolare  Sicilia,  Calabria  e  Sardegna  si contano i  danni  causati dall’ondata di  maltempo. Ed entrano in campo le  istituzioni. Il Cdm per lo stato di emergenza maltempo . La dichiarazione dello  stato di emergenza  per i territori colpiti con lo stanziamento di  risorse  per far fronte alle urgenze sarà all’ordine del giorno del  Consiglio dei ministri  convocato domani dalla premier a  Palazzo Chigi. Il sopralluogo di La Russa in Sicilia . Intanto nel primo pomeriggio,  Ignazio La Russa  ha visitato le province di  Mess ina  e  Catania  sconvolte dal  ciclone Harry. 🔗 Leggi su Agi.it

Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorseIl Consiglio dei ministri di lunedì discuterà la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone del Sud Italia colpite dall’ondata di maltempo, in particolare dal passaggio del ciclone Harry.

Ciclone Harry, Meloni convoca il Consiglio dei Ministri: verso lo stato di emergenza nazionale per Sud e SardegnaIl ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Maltempo, il ciclone Harry devasta mezzo Sud; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Il ciclone Harry mette in ginocchio Sardegna, Sicilia e Calabria. I presidenti delle Regioni chiedono lo stato d'emergenza. Legambiente avverte: Non è maltempo, è crisi climatica.

maltempo il ciclone harryCiclone Harry: devastante maltempo al Sud. Allagamenti, mareggiate record e danni. Stop ai treni su molte tratte. I video e le fotoAllerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Evacuazioni in diverse località costiere. Alle Eolie le onde sfiorano le case. Nel Reggino crolla tratto di lungomare. A Santa Teresa di Riva auto finisc ... quotidiano.net

maltempo il ciclone harryCiclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

