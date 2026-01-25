Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha interessato principalmente Sicilia, Calabria e Sardegna, si stanno valutando i danni causati dall’ondata di maltempo nel Sud Italia. Lunedì si terrà un Consiglio dei Ministri per decidere lo stato di emergenza e coordinare gli interventi necessari. Questo evento ha provocato ingenti disagi e richiede un'attenzione immediata alle misure di assistenza e ricostruzione.

AGI - Dopo il passaggio del ciclone Harry che ha devastato il Sud Italia colpendo in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna si contano i danni causati dall’ondata di maltempo. Ed entrano in campo le istituzioni. Il Cdm per lo stato di emergenza maltempo . La dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti con lo stanziamento di risorse per far fronte alle urgenze sarà all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato domani dalla premier a Palazzo Chigi. Il sopralluogo di La Russa in Sicilia . Intanto nel primo pomeriggio, Ignazio La Russa ha visitato le province di Mess ina e Catania sconvolte dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maltempo: il ciclone Harry devasta il Sud, lunedì il Cdm per lo stato di emergenza

Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorseIl Consiglio dei ministri di lunedì discuterà la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone del Sud Italia colpite dall’ondata di maltempo, in particolare dal passaggio del ciclone Harry.

Ciclone Harry, Meloni convoca il Consiglio dei Ministri: verso lo stato di emergenza nazionale per Sud e SardegnaIl ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Maltempo, il ciclone Harry devasta mezzo Sud; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Il ciclone Harry mette in ginocchio Sardegna, Sicilia e Calabria. I presidenti delle Regioni chiedono lo stato d'emergenza. Legambiente avverte: Non è maltempo, è crisi climatica.

Ciclone Harry: devastante maltempo al Sud. Allagamenti, mareggiate record e danni. Stop ai treni su molte tratte. I video e le fotoAllerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Evacuazioni in diverse località costiere. Alle Eolie le onde sfiorano le case. Nel Reggino crolla tratto di lungomare. A Santa Teresa di Riva auto finisc ... quotidiano.net

Ciclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

Maltempo e danni dal ciclone Harry, la proposta di Sinistra Italiana: “Ricostruiamo con i soldi del ponte sullo Stretto” https://qds.it/ciclone-harry-maltempo-catania-messina-palermo-danni-proposta-sinistra-italiana-ponte-cronaca/#google_vignette - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com