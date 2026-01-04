All'inizio del 2026, l'Italia si trova ad affrontare una prima perturbazione che interessa principalmente le regioni centrali e meridionali. Si prevedono un calo delle temperature, piogge intense e condizioni di maltempo. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi agli eventuali disagi causati da questa fase di instabilità atmosferica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anticipo di un peggioramento atmosferico importante L’inizio del 2026 è segnato da un cambio deciso delle condizioni meteo in Italia, con una prima perturbazione che sta investendo in particolare il Centro e il Sud della penisola. Questo peggioramento, atteso già nel primo weekend dell’anno, porta con sé freddo più marcato e precipitazioni diffuse, spesso intense. Cosa prevede l’evoluzione del tempo Secondo le previsioni degli esperti, il tempo sta già iniziando a degradarsi: piogge e rovesci sono in arrivo su varie regioni, specie Toscana, Lazio e Campania, con un aumento dell’instabilità che si estenderà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prima perturbazione del 2026: arriva freddo, piogge intense e maltempo

Leggi anche: Inizio 2026 con maltempo: arriva la prima perturbazione sull’Italia

Leggi anche: Maltempo invernale: nevicate, piogge intense e venti forti sull?Italia. Cos'è il vortice polare e come influisce sul freddo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pioggia, freddo e vento: il 2026 si apre col maltempo, il meteo; Arriva la prima perturbazione del 2026; Meteo, domani arriva la prima perturbazione del 2026: maltempo e freddo in aumento. Le previsioni da domenica 4 gennaio; Prima perturbazione del 2026 in arrivo, ecco freddo e piogge intense: le previsioni meteo.

Meteo: prima perturbazione del 2026, tornano maltempo e neve. Le previsioni dal 4 gennaio - Al via per l'Italia una fase meteo decisamente movimentate: tra domenica e l'Epifania due perturbazioni porteranno maltempo e neve. meteo.it