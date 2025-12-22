Mal di schiena falsi miti e non | cosa dice la scienza per prevenirlo e affrontarlo al meglio
Diciamolo. Il rischio di mal di schiena è connaturato alla natura umana ed è un naturale esito dell’evoluzione, visto che l’uomo, assumendo la posizione eretta, ha messo sotto “pressione” la colonna vertebrale. Ma attenzione: il dolore, soprattutto se parliamo della classica lombalgia, può avere origini diverse. Ed ovviamente lo stress cronico, quindi protratto nel tempo, si aggiunge alle cattive posizioni, ai movimenti bruschi e agli altri elementi che mettono ko la schiena. La tensione, infatti, gioca un ruolo importante: può infatti favorire un’alterazione nel rapporto tra muscoli e tendini in prossimità delle vertebre e, portando a ridurre i livelli del cortisolo nel sangue, con conseguente minore resistenza al dolore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
