Né egoisti né solitari | psicologa smonta i falsi miti sui figli unici
La psicologa Amy Brown, docente alla Swansea University, chiarisce alcuni miti diffusi sui figli unici, evidenziando i benefici di questa scelta in un contesto sociale in evoluzione. Attraverso dati e studi, si approfondisce come l’esperienza di crescita senza fratelli possa favorire autonomia e sviluppo personale, sfatando idee preconcette su egoismo e solitudine. Un’analisi equilibrata per comprendere meglio le dinamiche familiari contemporanee.
La ricercatrice Amy Brown, docente della Swansea University, ha smontato gli stereotipi su egoismo e solitudine, rivelando i vantaggi di crescere senza fratelli in una società che sta cambiando profondamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
