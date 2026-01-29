Mike Maignan si avvicina a firmare il nuovo contratto con il Milan. Dopo settimane di trattative, il portiere francese sta per mettere nero su bianco e rinnovare il suo impegno con i rossoneri. La firma è prevista a breve, e l’accordo dovrebbe garantire al capitano rossonero un’altra stagione in maglia Milan.

Accordo trovato nel febbraio 2025, poi il passo indietro da parte del Milan, le frizioni con Mike Maignan e il suo entourage, una 'guerra fredda' che lasciava presagire ad una separazione a fine stagione. Poi, però, in questa annata, con l'avvento di mister Massimiliano Allegri, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e con una ritrovata serenità nel lavoro quotidiano a Milanello, tutto si è ricomposto. Così, tra Maignan e Milan sono ripartiti i dialoghi per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno di quest'anno e i negoziati sono giunti finalmente alla conclusione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan, il rinnovo è servito: ecco quando firmerà il nuovo contratto a ‘Casa Milan’

Approfondimenti su Maignan Milan

Il Milan sta finalizzando il rinnovo del contratto con il portiere Mike Maignan, in scadenza il 30 giugno.

Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere attuale della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maignan Milan

Argomenti discussi: Maignan-Milan, accordo raggiunto per il rinnovo del portiere: ingaggio e durata del nuovo contratto con i rossoneri; È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio; Maignan rinnova con il Milan: stipendio raddoppiato, firmerà fino al 2031; Milan, Maignan rinnova: accordo fino al 2031. Bayern e le inglesi su Svilar, ma la Roma fa scudo.

Novità Milan: non solo Maignan, pronto un altro super rinnovo! Contatti già avviatiIl Milan è al lavoro per un altro rinnovo di contratto dopo quello di Mike Maignan: già avviati i dialoghi con gli agenti del calciatore. spaziomilan.it

Maignan, il rinnovo è cosa fatta: uno scenario impensabile solo qualche mese faSe il Milan è uscito domenica dall'Olimpico con un punto in tasca è certamente grazie anche alle parate di Mike Maignan, ancora una volta decisivo in questa stagione. Il ... milannews.it

In casa Milan è in arrivo Malick Cissè L'operazione riguardante il classe 2008, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sarebbe stata chiusa con l'acquisto a titolo definitivo del calciatore a 1 milione di euro e un contratto fino a giugno 2030 con opzione pe facebook

Il giorno di Cardinale: la visita a Milanello e Casa Milan, l’evoluzione del club x.com