Maignan il rinnovo è servito | ecco quando firmerà il nuovo contratto a ‘Casa Milan’
Mike Maignan si avvicina a firmare il nuovo contratto con il Milan. Dopo settimane di trattative, il portiere francese sta per mettere nero su bianco e rinnovare il suo impegno con i rossoneri. La firma è prevista a breve, e l’accordo dovrebbe garantire al capitano rossonero un’altra stagione in maglia Milan.
Accordo trovato nel febbraio 2025, poi il passo indietro da parte del Milan, le frizioni con Mike Maignan e il suo entourage, una 'guerra fredda' che lasciava presagire ad una separazione a fine stagione. Poi, però, in questa annata, con l'avvento di mister Massimiliano Allegri, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e con una ritrovata serenità nel lavoro quotidiano a Milanello, tutto si è ricomposto. Così, tra Maignan e Milan sono ripartiti i dialoghi per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno di quest'anno e i negoziati sono giunti finalmente alla conclusione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, in arrivo il rinnovo di Maignan: scadenza e stipendio del nuovo contratto
Il Milan sta finalizzando il rinnovo del contratto con il portiere Mike Maignan, in scadenza il 30 giugno.
Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contratto
Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere attuale della squadra.
Maignan-Milan, accordo raggiunto per il rinnovo del portiere: ingaggio e durata del nuovo contratto con i rossoneri; È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio; Maignan rinnova con il Milan: stipendio raddoppiato, firmerà fino al 2031; Milan, Maignan rinnova: accordo fino al 2031. Bayern e le inglesi su Svilar, ma la Roma fa scudo.
