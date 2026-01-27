Il Milan sta finalizzando il rinnovo del contratto con il portiere Mike Maignan, in scadenza il 30 giugno. L’accordo prevede un prolungamento che garantirà stabilità e continuità alla squadra, con dettagli relativi a stipendio e durata ancora da definire. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club e il giocatore, in un momento di consolidamento della rosa.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nei prossimi giorni è atteso - finalmente - il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Maignan resterà in rossonero fino al 30 giugno 2031 e guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus di stipendio. Il portiere francese, classe 1995, diventerà dunque così il giocatore più pagato della rosa del Milan insieme a Rafael Leão. Un traguardo, quello del rinnovo di Maignan, atteso da tempo in casa rossonera. L'anno scorso si era creata una frattura che sembrava insanabile, poi, però, lo strappo si è ricucito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, in arrivo il rinnovo di Maignan: scadenza e stipendio del nuovo contratto

