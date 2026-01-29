Una madre e sua figlia sono morte a Campobasso, probabilmente a causa di un avvelenamento. La criminologa Roberta Bruzzone non chiude la porta a questa ipotesi, anzi, la considera piuttosto solida. Le indagini sono ancora in corso, ma gli inquirenti stanno analizzando tutte le piste, mentre i familiari attendono risposte. La tragedia ha scosso tutta la città, che si interroga su cosa possa aver portato a un simile epilogo.

Un mese dopo la morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso, potrebbero arrivare le prime risposte. Dopo l’esame autoptico, il medico legale Benedetta Pia De Luca esaminerà gli organi delle due vittime prelevati al Cardarelli. Sul caso è intervenuta Roberta Bruzzone, ipotizzando che la causa che ha portato madre e figlia al malore e poi alla morte potrebbe essere ricercata nella “somministrazione di una sostanza” anche “attraverso le bevande”, e “non in maniera occasionale” e per questo si può parlare di “ipotesi avvelenamento“. I nuovi accertamenti su madre e figlia L'ipotesi avvelenamento, secondo Roberta Bruzzone La tragedia di Natale a Campobasso I nuovi accertamenti su madre e figlia Nel corso della puntata del 29 gennaio de La Vita in Diretta Roberta Bruzzone ha portato la sua riflessione sulle cause che possono aver portato alla morte Antonella di Jelsi (50 anni) e Sara Di Vita (14), morte il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, per Bruzzone "ipotesi avvelenamento è piuttosto solida"

A Campobasso, si indaga sulla morte di una madre e di sua figlia, di 50 e 15 anni, ipotizzando un avvelenamento da funghi, presumibilmente Pleurotus ostreatus.

La Procura di Campobasso ha aperto un'inchiesta dopo la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenute presso l'ospedale Cardarelli.

Madre e figlia morte intossicate, un mese dopo atteso l'esito degli esami(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GEN - Si apre una settimana che secondo fonti investigative potrebbe essere decisiva per chiarire il giallo della morte di Sara Di Vita, 14 anni, e di sua mamma, Antonella Di J ... msn.com

