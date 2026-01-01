Campobasso la morte di mamma e figlia L' ipotesi | avvelenamento da Pleurotus ostreatus

A Campobasso, si indaga sulla morte di una madre e di sua figlia, di 50 e 15 anni, ipotizzando un avvelenamento da funghi, presumibilmente Pleurotus ostreatus. Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è stato trasferito dall’unità di rianimazione all’Istituto Spallanzani di Roma. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulle cause di questa tragica vicenda.

Gianni Di Vita, padre della 15enne Sara e marito di Antonella Di Ielsi (50 anni), è stato trasferito dalla Rianimazione a un reparto ordinario dell’Istituto Spallanzani di Roma. Le condizioni dell’uomo, unico sopravvissuto della famiglia colpito dalla grave tossinfezione, sono in miglioramento. Insieme alla figlia maggiore Alice (asintomatica ma ricoverata precauzionalmente), continua a ricevere cure mediche e supporto psicologico.Le due donne sono morte a poche ore di distanza tra il 27 e 28 dicembre 2025 all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Cinque medici sono indagati per omicidio colposo come atto dovuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Campobasso, la morte di mamma e figlia. L'ipotesi: avvelenamento da "Pleurotus ostreatus" Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso: non esclusa la pista dell’avvelenamento da terze persone Leggi anche: Mamma e figlia morte a Campobasso per tossinfezione: spunta ipotesi contaminazione di veleno per topi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare. Mamma e figlia morte intossicate, autopsia rafforza ipotesi tossinfezione alimentare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mamma e figlia morte intossicate, autopsia rafforza ipotesi tossinfezione alimentare ... tg24.sky.it

Tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte, spunta l’ipotesi del veleno per topi - Mamma e figlia morte a Campobasso: la comunità di Pietracatella sotto choc tra indagini e sospetti su intossicazione alimentare. notizie.it

Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione: si rafforza l'ipotesi tossinfezione alimentare - Le indagini sulla presunta intossicazione che ha provocato la morte di Sara Di Vita e della madre, Antonella Di Ielsi, sono entrate nel vivo. affaritaliani.it

Sette ore di autopsia sui corpi di mamma e figlia morte a Campobasso, in #Molise : i nomi dei medici indagati e gli alimenti sequestrati. x.com

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, autopsie non sufficienti per stabilire la causa del decesso Link nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.