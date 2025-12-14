L'Europa possiede riserve di terre rare, essenziali per la transizione energetica, ma le normative UE rendono complessa la loro estrazione. Per affrontare questa sfida e ridurre la dipendenza dalla Cina, l'Unione sta cercando soluzioni per rilanciare l'estrazione di materie prime critiche nel proprio territorio, sostenendo gli obiettivi del Green Deal.

Per rilanciare l’agenda del Green Deal e ridurre la dipendenza dalla Cina, l’Unione europea vuole cominciare a estrarre terre rare e altre materie prime critiche nel proprio sottosuolo. Ma per riuscirci, prima di darsi qualsiasi obiettivo o elaborare qualsiasi piano, è costretta a rimettere mano proprio ad alcune leggi di sostenibilità che ad oggi frenano l’apertura di nuove miniere. Ad ammettere il cortocircuito è Jessika Roswall, commissaria europea per l’Ambiente, che mercoledì 3 dicembre ha presentato il tanto atteso RESourceEU, la strategia che mira a incrementare l’estrazione di minerali considerati più importanti per l’energia pulita e l’industria della difesa. Open.online

Ci sono terre rare anche in Europa ma estrarle è troppo difficile per le leggi Ue. Il cortocircuito e come si sta provando a risolverlo - Ma per aumentare le estrazioni di materie prime critiche dal suolo europeo bisogna modificare alcuni pro ... open.online

Agroalimentare record: sono gli ortaggi le nostre “terre rare” - Se la cucina italiana ha ottenuto il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità, l’economia agro- ilmessaggero.it