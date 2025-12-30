L’autosospensione di Signorini? Dovevano cacciarlo a calci nel cu** Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto ma ho tante di quelle chat e prove che vi faranno tremare | Corona torna all’attacco contro il conduttore del GF E accusa Mediaset

In questa intervista, Corona torna a parlare delle recenti tensioni con Signorini e Mediaset, affermando di possedere prove inconfutabili e di voler fare chiarezza sulla vicenda. L’ex showman sottolinea la sua volontà di portare alla luce la verità, nonostante le diffidenze e le accuse di invenzione. Un confronto che si prospetta acceso, con Corona deciso a difendere la propria versione dei fatti.

“ Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, ma li metterò di fronte alla verità. Non mi fermerete”. Queste le parole di Fabrizio Corona che, con un video pubblicato sui social, rompe il silenzio e risponde ai comunicati rilasciati da Mediaset e dai legali di Alfonso Signorini. Nella giornata di lunedì 29 dicembre, infatti, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello hanno reso nota la decisione del conduttore di autosospendersi dall’azienda di Cologno Monzese per fronteggiare quella che definiscono una “campagna calunniosa e diffamatoria”. Una scelta che Mediaset, in un’altra nota, ha deciso di accogliere “stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

