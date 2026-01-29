Ma Nicki Minaj fa sul serio con Trump?

La rapper Nicki Minaj ha sorpreso tutti salendo sul palco con Donald Trump a Washington, il 28 dicembre. La scena ha lasciato perplessi molti, soprattutto perché Minaj lo ha tenuto per mano durante il discorso. La sua presenza sembra più di una semplice passerella e ha fatto discutere sul suo reale supporto nei confronti dell’ex presidente.

Dopodiché, Nicki Minaj ha mostrato orgogliosa la sua gold card, spiegando: «Sto ultimando le pratiche per la cittadinanza proprio ora, grazie al mio meraviglioso, gentile e affascinante presidente». La gold card in questione è stata lanciata lo scorso dicembre da Trump come iniziativa per permettere agli immigrati benestanti di ottenere rapidamente la cittadinanza statunitense. Il prezzo? Un milione di dollari e una commissione di elaborazione di altri 15 mila dollari. Una misura profondamente classista, soprattutto alla luce dell'ulteriore stretta sull'immigrazione e delle tensioni con l'ICE in tutta l'America. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ma Nicki Minaj fa sul serio con Trump? Approfondimenti su Nicki Minaj Trump Nicki Minaj sul palco con Trump: “Sono la sua fan numero uno” La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump. Nicki Minaj a sorpresa sul palco in sostegno di Trump e Vance: “Sono modelli per i giovani” – Video Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Nicki Minaj Donald Trump Ultime notizie su Nicki Minaj Trump Ma Nicki Minaj fa sul serio con Trump?L'improvviso sostegno della rapper nei confronti del presidente americano ha fatto sollevare più di una perplessità, soprattutto dopo che Nicki Minaj è salita sul palco insieme a lui a Washington, il ... vanityfair.it Ospite a sorpresa di Donald Trump, Nicki Minaj ha spiazzato: Sono la sua prima fanIn occasione del lancio dei Trumps accounts, Nicki Minaj si è presentata a sorpresa accanto al Presidente USA Donald Trump: Io sono la sua prima fan, ha detto. ciakgeneration.it Nicki Minaj al Trump Accounts Summit: 'Sono la fan numero uno di Donald Trump'. Da Barbz a principessa MAGA, la rapper fa scalpore negli USA. https://l.euronews.com/VQEq - facebook.com facebook La rapper Nicki Minaj sale sul palco dell'evento di Donald Trump per presentare i 'Trump Accounts', il bonus bebe' con il quale il governo dara' mille dollari a ogni bambino nato fra il 2025 e il 2029. Tutta vestita di bianco Minaj abbraccia il presidente e lo loda. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.