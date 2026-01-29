Luxyvet presenta negli Usa la prima penna-laser al mondo per curare cani e gatti

Luxyvet, azienda padovana del settore biomedicale, lancia negli Stati Uniti la prima penna-laser al mondo per curare cani e gatti. La presentano alla VMX di Orlando, il più grande evento internazionale di medicina veterinaria.

Dal cuore del distretto biomedicale di Padova alla conquista del mercato americano. Luxyvet, brand della Swiss & Wegman Srl, annuncia il debutto di Penny Vet in occasione della VMX (Veterinary Meeting Expo) di Orlando, il più importante meeting internazionale dedicato alla medicina veterinaria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dal cuore del distretto biomedicale di Padova, la penna laser innovativa si sta espandendo negli Stati Uniti, offrendo soluzioni efficaci per ridurre dolore e tempi di recupero in cani e gatti.

