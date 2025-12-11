Cani in corsia per curare l' anima | successo per la pet therapy al CSM di Osimo

La pet therapy al CSM di Osimo ha riscosso grande successo, dimostrando come il rapporto tra uomo e animale possa favorire il benessere mentale. Un evento che ha evidenziato l'importanza di questi momenti di interazione, offrendo un’opportunità di crescita e conforto per chi affronta percorsi di cura.

OSIMO – Un’occasione di festa, ma soprattutto la conferma che il legame tra uomo e animale può diventare una chiave preziosa per il benessere mentale. Si è svolta la settimana scorsa, presso i locali del Centro di Salute Mentale (CSM) di Osimo, la giornata conclusiva del percorso di Pet Therapy. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Per portare in corsia la dolcezza e la forza dei cani accanto ai bambini ricoverati. Arenzano Canoa - facebook.com Vai su Facebook

I cani delle Unità Cinofile della CRI sono addestrati con dolcezza, pazienza e sensibilità. Sono al fianco di Volontari e Operatori nelle emergenze, tra le macerie di un terremoto, nel buio di un bosco alla ricerca di dispersi, nelle corsie d’ospedale tra chi è più fr Vai su X

Un legame che cura: ecco come cani e gatti arrivano dove la medicina da sola non basta - Con Frida’s Friends e Purina, gli Interventi Assistiti con gli Animali portano calore, presenza e ascolto dove ce ne è più bisogno, facendo qualcosa di ... Secondo repubblica.it

L'aiuto dei «cani terapisti» per curare i bambini affetti da atrofia muscolare spinale - Bambini e ragazzi affetti da atrofia muscolare spinale (Sma) vengono curati all’istituto neurologico «Carlo Besta» di Milano, ospedale d’eccellenza per lo studio di malattie neurologiche rare, non ... Si legge su corriere.it