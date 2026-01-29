Un lupo a spasso a Gattolino fermo in auto davanti alla scuola se lo ritrova davanti all' ora di pranzo

Un uomo in auto davanti alla scuola di Gattolino si è trovato di fronte un lupo a pranzo. Gli avvistamenti nel quartiere continuano, e sembra che si tratti dello stesso animale che era stato visto sul Ponte Nuovo alcuni giorni fa. La presenza del predatore si fa sempre più evidente, creando preoccupazione tra residenti e studenti.

Continuano gli avvistamenti del lupo in città. Anzi, forse, potrebbe essere sempre lo stesso che dal Ponte Nuovo, dove era stato avvistato la notte del 5 gennaio scorso, si è spostato in zona Gattolino. Ad avvistarlo un cesenate in macchina fermo davanti alla scuola di Gattolino. Il lupo, proprio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Gattolino Lupo Trova davanti all'auto un lupo che "banchetta" in mezzo alla strada In queste ore, sui social sta circolando un video che cattura un insolito momento di natura urbana: un lupo si aggira in mezzo alla strada, apparentemente alla ricerca di cibo. Auto a fuoco davanti alla scuola La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gattolino Lupo Argomenti discussi: Il declassamento del lupo: Rischi bassi per l’uomo, garantire la conservazione; Bondone, il lupo a spasso nei boschi vicino alla strada. Una nostra lettrice (Antonella Leonardi) riprende tutto; Lupi sempre più vicini alle città: come proteggere cani e gatti?; Bondone, il lupo a spasso nel bosco accanto alla strada: il video. Un lupo di notte a spasso per Rozzano: avvistamento sorprendente nella periferia milaneseRozzano, 23 marzo 2025 – Stupore ma anche un po’ di paura per l’avvistamento di un lupo a Rozzano. L'animale è stato notato mercoledì sera, intorno alle 23, mentre attraversava una zona ... ilgiorno.it Senigallia, un lupo a spasso tra le scuole all'ora di cenaSENIGALLIA - Passeggiata serale al Campus scolastico per un lupo che intorno alle 20.40 di ieri sera è stato avvistato da un automobilista in via Giordano Bruno. Spaventato dal traffico ha girato in ... corriereadriatico.it Rischia di investire un lupo a Sala: “Ho inchiodato, era enorme” (il video) Leggi la notizia su www.lavocedicesenatico.it: https://lavocedicesenatico.it/rischia-di-investire-un-lupo-a-sala-ho-inchiodato-era-enorme-video/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.