Trova davanti all' auto un lupo che banchetta in mezzo alla strada

In queste ore, sui social sta circolando un video che cattura un insolito momento di natura urbana: un lupo si aggira in mezzo alla strada, apparentemente alla ricerca di cibo. Registrato probabilmente da un cellulare posizionato sul cruscotto di un'auto, il video mette in luce un’immagine rara e suggestiva di questo animale nel suo habitat, suscitando curiosità e riflessioni sulla presenza della fauna selvatica nelle aree cittadine.

Faccia a faccia col lupo: ragazza nel terrore - In via Capanna a Senigallia (Ancona), il racconto di Barbara: "Ero tornata dal lavoro e prima di scendere dall’auto l’ho visto davanti a me, ho chiamato aiuto" ... msn.com