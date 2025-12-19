Trova davanti all' auto un lupo che banchetta in mezzo alla strada
In queste ore, sui social sta circolando un video che cattura un insolito momento di natura urbana: un lupo si aggira in mezzo alla strada, apparentemente alla ricerca di cibo. Registrato probabilmente da un cellulare posizionato sul cruscotto di un'auto, il video mette in luce un’immagine rara e suggestiva di questo animale nel suo habitat, suscitando curiosità e riflessioni sulla presenza della fauna selvatica nelle aree cittadine.
In queste ore sta circolando in maniera insistente sui social il video della predazione di un lupo registrato da una vettura (probabilmente da un cellulare posizionato sul cruscotto).Le immagini arrivano da Rovereto, più precisamente dalla strada che sale verso Porte di Trambileno e si nota un. 🔗 Leggi su Today.it
