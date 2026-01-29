Questa notte un allevatore ha ripreso con il telefono i lupi che si aggirano tra gli ululati nel buio. La scena mette paura, anche perché il collega dell’allevatore ha filmato gli stessi animali durante il giorno. La presenza dei lupi vicino alle aziende agricole si fa sempre più frequente, e gli agricoltori sono preoccupati. Ora si aspettano risposte dalle autorità per capire come intervenire.

Allevatore filma i lupi la notte tra ululati e paura. E un suo collega li riprende anche durante il giorno.

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi e ululati nella notte: il video

A Caprese Michelangelo, noto per la sua storia e tranquillità, si stanno verificando recenti eventi inattesi: l’arrivo di lupi e problemi legati alla rogna.

Un lupo nella notte di Pettino. A L’Aquila avvistamenti come questo non sono rari #lupo #wildlife

