Si sveglia di notte dopo dei forti ululati | esce e trova quattro lupi a due passi da casa

Ha provato un enorme spavento un uomo di 40 anni residente a Polcenigo. Nella notte di sabato 8 novembre ha avvistato un branco di lupi a due passi da casa. Da quanto si apprende si sono presentati quattro esemplari nella zona della Santissima. Un'area che, come ci racconta lo stesso testimone, è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

