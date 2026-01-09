A Caprese arrivano i lupi… e pure la rogna | ululati polemiche e social in delirio

A Caprese Michelangelo, noto per la sua storia e tranquillità, si stanno verificando recenti eventi inattesi: l’arrivo di lupi e problemi legati alla rogna. Tra ululati, polemiche e discussioni sui social, il paese si trova al centro di un fermento che coinvolge fauna selvatica e comunità locali, trasformando un ambiente tradizionalmente pacifico in un punto di attenzione e confronto.

Caprese Michelangelo, paese tranquillo, patria di Michelangelo e del silenzio appenninico, oggi è diventato un mix tra National Geographic, pronto soccorso veterinario e gruppo Facebook in fiamme. Nel borgo da 1.300 anime non si parla più di freddo o di funghi: si parla di lupi, rogna e chi c'ha ragione (spoiler: nessuno). I lupi non sono più una leggenda da nonni o un'apparizione poetica al chiaro di luna. Stanno in paese, passeggiano, ululano in coro come se avessero affittato la piazza e – ciliegina sulla torta – qualcuno se li ritrova pure spellacchiati dalla rogna. Altro che "animale fiero e simbolo della natura": qui siamo più sul genere "brutto raffreddore con le zanne".

