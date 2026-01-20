Patente l’Unione Europea ha stabilito nuovi criteri | sarà una vera rivoluzione

L'Unione Europea ha annunciato nuovi criteri per il rilascio della patente di guida, segnando un cambiamento significativo rispetto alle norme attuali. Questa riforma mira a modernizzare il processo e a migliorare la sicurezza stradale, introducendo procedure e requisiti aggiornati. Di seguito, approfondiamo le principali novità e le implicazioni di questa trasformazione per i futuri automobilisti.

L'Unione Europea è pronta a dare il via ad una nuova patente di guida. Che sarà completamente diversa rispetto a prima. Ecco le principali novità A ottobre, il Parlamento europeo ha approvato le prime misure volte a uniformare tutte le patenti di guida. Il massimo organo continentale ha confermato un aggiornamento delle norme che regolano i permessi di guida. L'obiettivo: contribuire alla sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, che causano quasi 20.000 vittime ogni anno. Tante le novità. Tra i nuovi requisiti di formazione e di esame, verrà data maggiore importanza alla sensibilizzazione sui rischi associati a pedoni, bambini, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada.

