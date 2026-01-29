L’agente David Kujan si arrende all’idea che forse il sospettato non si farà più trovare. Parla con rabbia e amarezza, sapendo che anche se fosse lui il famigerato Keyser Soze, non avrà più modo di incontrare Dean Keaton. La scena riflette il senso di sconfitta che avvolge l’indagine, mentre le speranze si spengono una dopo l’altra.

«Se è una diceria il vento se la porta via», sospira con amarezza l’agente David Kujan al sergente Jeffrey Rabin, mentre constata che, anche se fosse davvero lui il famigerato Keyser Soze, non avrebbe avuto più occasione di rivedere Dean Keaton, il sospettato principale della sua indagine. È uno dei momenti più ricordati de I soliti sospetti, film di culto che nel 2025 ha compiuto trent’anni, che forse oggi ci appare un po' invecchiato, dopo anni di serie TV che ci bombardano di finali a sorpresa. Allora, però, era difficile non rimanere a bocca aperta di fronte a quella scena. Un finale senza il quale I soliti sospetti - che pure è un film notevole per le battute memorabili, un’eccellente colonna sonora, piani criminali ben congegnati, outfit incredibili e un’ironia che si sposa così bene col gangsterismo eccentrico dei protagonisti - non avrebbe avuto lo stesso successo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'ultimo capolavoro di José Mourinho

Approfondimenti su José Mourinho

Alvaro Arbeloa risponde alle parole di Jose Mourinho con un gesto di rispetto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su José Mourinho

Argomenti discussi: Il ragazzo e l’airone: l'ultimo capolavoro di Miyazaki che insegna ai giovani come accettare il dolore. Insegnare con i film; in vaticano l’ultimo capolavoro del maestro alessandro fantera, la famiglia esule, dipinto a bologna; La sfilata Giorgio Armani Privé apre e chiude in bianco. L'abito da sposa è l'ultimo lavoro di Giorgio Armani; La stazione-ponte con passerella vetrata: le ultime news sull'ultimo capolavoro di Renzo Piano a Milano.

Abbazia di Novalesa: gli affreschi capolavoro, il reliquiario gioiello e un'opera di Michelangelo Pistoletto. I tesori del monastero che compie 1300 anniIl 30 gennaio, l’Abbazia dei santi Pietro e Andrea, in Val Cenischia, celebra i 13 secoli. La nascita nel 726 sull'antica via tra Italia e Europa. I tesori e i segreti da scoprire. torino.corriere.it

Christie's porta all'asta il capolavoro surrealista di MagritteIl celebre dipinto di René Magritte Les grâces naturelles sarà il protagonista della prossima asta The Art of the Surreal, in programma a Londra da Christie's il 5 marzo. L'opera farà il suo debut ... adnkronos.com

" " Eroe per una notte, Anatoliy Trubin Il portiere del Benfica ha segnato di testa all’ultimo secondo contro il Real Madrid, regalando la qualificazione alla squadra di José Mourinho x.com

E niente, quel demone di José Mourinho ha fatto un altro miracolo. Gol del portiere Trubin al 97’ per il 4-2 al Real Madrid e Benfica qualificato ai playoff di Champions ai danni del Marsiglia di De Zerbi. MAESTRO #ASRoma #ForzaRoma #Mourinho #Trubin - facebook.com facebook