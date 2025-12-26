La vendetta natalizia di José Mourinho | interrompe un giornalista e lo mette in punizione

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Special One interrompe un cronista in conferenza stampa dopo la vittoria sul Famalicão e parla di una “notizia falsa”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Aveva ragione José Mourinho sul calcio turco: lo scandalo scommesse è anche al di là delle sue accuse (Sueddeutsche)

Leggi anche: José Mourinho non crede più nel concetto di Special One

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.