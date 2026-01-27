Alvaro Arbeloa toccato dalla lode Jose Mourinho

Alvaro Arbeloa risponde alle parole di Jose Mourinho con un gesto di rispetto. Dopo l’elogio dell’allenatore del Benfica, Arbeloa non ha nascosto la propria gratitudine e ha espresso apprezzamento per Mourinho, che lo aveva elogiato in passato. La scena si dipana tra le voci di un possibile ritorno di Mourinho in Italia e le reazioni di chi segue da vicino le vicende del calcio europeo.

2026-01-27 22:56:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha ricambiato gli elogi di Jose Mourinho con alcune parole calorose per l'allenatore del Benfica. Alvaro Arbeloa attribuisce a Jose Mourinho un'enorme influenza sulla sua carriera da allenatore, e l'allenatore del Real Madrid affronterà il suo mentore mercoledì con parole di elogio e affetto che ancora risuonano nelle sue orecchie quando i Blancos affronteranno il Benfica in Champions League. Dopo aver iniziato in modo infausto il suo mandato come allenatore del Real Madrid con una sconfitta shock in Copa del Rey contro l'Albacete, squadra della Segunda, il successore di Xabi Alonso ha visto la sua squadra ottenere tre vittorie consecutive, inclusa una sconfitta per 6-1 in Champions League contro il Monaco.

