Quartetto Sangiorgi Brlek & Comis chiudono la stagione concertistica del teatro Marrucino
La stagione concertistica 2025 del teatro Marrucino si chiude con il Quartetto Sangiorgi, insieme al clarinettista Darko Brlek ed Epifanio Comis al pianoforte.L'appuntamento è per domenica 30 novembre, alle ore 18, con un concerto che celebra l’eccellenza della musica da camera e che si propone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://radioforli.it/18-novembre-concerto-classico-e-contemporaneo-con-in-winter-2025-2026/ Dettagli dell’evento Martedì 18 novembre M FORLÌ Sala Sangiorgi – Fondazione Masini ore 15 Masterclass dedicata alla musica ritrovata con ANDREA RUCLI pia - facebook.com Vai su Facebook