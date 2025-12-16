Auto sospetta fermata nella notte a bordo trovati due ' piedi di porco' | coppia nei guai

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16, in via Modena, un’auto sospetta è stata fermata dalle forze dell’ordine. A bordo sono stati trovati due piedi di porco, strumenti spesso utilizzati per scassinare. L’intervento ha portato alla denuncia dei due occupanti, evidenziando un possibile tentativo di furto o attività illecita.

Con i piedi di porco a bordo dell'auto, scatta la denuncia. E' quanto avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 in via Modena. In quella circostanza, i carabinieri di Pontelagoscuro – impegnati con i colleghi di Baura e Porotto in un servizio di controllo del territorio, che nel corso del.

